Жители «ДНР» не рады перспективе призыва на срочную службу

Будет поэтапно увеличивать численность призывников.

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В одном из последних интервью «глава» «ДНР» Денис Пушилин анонсировал увеличение количества призывников на срочную службу. Он отметил, что будет поэтапно увеличивать численность призывников

Многие местные восприняли заявление как угрозу и нашли в нем массу скользких моментов. Они отмечают, что формально «армии» в «ДНР» нет, поэтому непонятно куда будет призыв, в «Народную милицию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Во-вторых, много скепсиса вызывают заверения по поводу того, что призывники не будут оправлены в зону боевых действий, якобы только получат воинскую специальность, пройдут обучение. Какой смысл тратить огромные средства на подготовку специалистов, которые не будут использованы республикой по назначению?» – отмечает источник.

В тоже время, перспективу массового призыва на срочную службу многие воспринимают как угрозу и вызов. Люди готовы сделать все для того, чтобы их сыновья не попали под призыв, вплоть до переезда на подконтрольную Украине территорию.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» обратились к Зеленскому с очередным предложением.