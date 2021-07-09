Украина не понимает, что может разгореться полномасштабный военный конфликт — эксперт

Михаил Погребинский о конфликте Украины и России

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Украина может ввязаться в серьезный военный конфликт, если не перестанет действовать против Российской Федерации. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский.

Политический эксперт заявил, что Украина своими действиями и решениями против России может спровоцировать очень серьезные проблемы. При этом, он считает, что Украина не получит в этом конфликте поддержки с Запада, пишет УРА-Информ со ссылкой на mukola.net.

«Украина окажется в тяжелейшей ситуации! Украинские власти неразумно и неадекватно ведут внешнюю политику в отношении к России, не понимая, что может разгореться полномасштабный военный конфликт. И в данной войне, украинское государство не получит поддержки с Запада и от стран НАТО, так как ни одна страна не вступит в военное противостояние с ядерной супердержавой», — заявил Погребинский.

Он считает, что Кремль изменит свою риторику по отношению к Украине и это негативным образом скажется на Украине. Официальному Киеву нужно задуматься об этом.

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