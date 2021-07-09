Украина нацелена получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет, — Шмыгаль

Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе

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Украинские власти планируют, что на протяжении 5-10 лет Украина получит членство в Европейском Союзе и НАТО. Помимо этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль уверяет, что Украина продолжает работать над реформами. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT, передает УРА-Информ.

Глава правительства заявил, что для украинской стороны одной из главных целей является подписание «промышленного», «авиационного» и «таможенного» безвизов с ЕС.

«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет», – отметил Шмыгаль.

Также он считает, что для европейского будущего Украины необходимы последовательные реформы. Украина продолжает над ними работать, и уже, как отметил Шмыгаль, есть первые результаты. Также он подчеркнул, что членство Украины в ЕС зависит и от других государств.

«Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием «промышленного», «авиационного» и «таможенного» безвизов», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль, а также премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер согласовали необходимость активизации двухстороннего сотрудничества между государствами.