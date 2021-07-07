Чего ожидать от погоды украинцам в августе: синоптик раскрыл детали

Леонид Горбань о том, каким будет август

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Несмотря на то, что за окном только начало июля, второй месяц лето пролетит очень быстро. Поэтому украинцам стоит уже готовиться к отдыху в августе.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам в последний месяц лета. Он отметил, что август начнется с в центральных и южных регионах с жары в +30 и закончится почти осенней температурой в плюс 22 градуса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

В тоже время он отмечает, что четвертое августа станет самим жарким днем в году. На юге страны будет до плюс 35 градусов, там такая погода продержится как минимум до 14 августа. В дальнейшем воздух будет охлаждаться уже по всей территории страны.

Леонид Горбань отмечает, что в середине месяца температура воздуха немного спадет до плюс 28 градусов. В тоже время до 24 августа она еще упадет до 22-24 градусов выше нуля. Концовке месяца принесете небольшое похолодание – плюс 20 днем.

В тоже время август не обойдется без дождей. В последний месяц лета стоит ожидать семь дождливых периодов.

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