Общество

Чего ожидать от погоды украинцам в августе: синоптик раскрыл детали

Леонид Горбань о том, каким будет август

Время чтения: 52 Секунд

Несмотря на то, что за окном только начало июля, второй месяц лето пролетит очень быстро. Поэтому украинцам стоит уже готовиться к отдыху в августе.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам в последний месяц лета. Он отметил, что август начнется с в центральных и южных регионах с жары в +30 и закончится почти осенней температурой в плюс 22 градуса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

В тоже время он отмечает, что четвертое августа станет самим жарким днем в году.  На юге страны будет до плюс 35 градусов, там такая погода продержится как минимум до 14 августа. В дальнейшем воздух будет охлаждаться уже по всей территории страны.

Леонид Горбань отмечает, что в середине месяца температура воздуха немного спадет до плюс 28 градусов. В тоже время до 24 августа она еще упадет до 22-24 градусов выше нуля. Концовке месяца принесете небольшое похолодание – плюс 20 днем.

В тоже время август не обойдется без дождей. В последний месяц лета стоит ожидать семь дождливых периодов.

Ранее мы сообщали, что украинцы продолжают вакцинироваться от ковида.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Папа Франциск после серьезной операции: стало известно, в каком он состоянии

Он продолжает лечение в больнице

Жителей ОРДО пугают «Терминатором»: что происходит

Уникальное средство от «Вода Донбасса»

Жителям ОРДО обещают скидки на отдых в Крыму: что известно

Речь идет о следующем летнем сезоне 2022 года

В РФ снова заявили, где будут голосовать в Госдуму жители ОРДЛО

Существует два варианта развития событий

Кто возглавит посольство США в Украине: СМИ назвали имя

Джордж Кент займет важное место

Почти 29 000 случаев ковида в Великобритании: самый высокий показатель с января

Было обнаружено 28773 коронавирусных инфекций

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap