Провал российской вакцины в Словакии: только 8000 человек полностью вакцинировались

Оставшиеся дозы хотят продать

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Почти четыре месяца назад премьер-министр Словакии Игорь Матович рискнул, что его решение, ни с кем не посоветовавшись, купить российскую вакцину Спутник V окупится — это закончилось потерей его должности.

Спрос на Спутник V настолько слаб, что теперь правительство хочет избавиться от большей части из 200 000 купленных доз, пишет УРА-Информ со ссылкой на POLITICO.

Четверг — ключевой день, после которого вакцина больше не будет доступна словакам. А поскольку запасы истекают в конце июля, правительство планирует продать или отдать оставшиеся 160 000. дозы.

По последним данным, до 23 июня всего около 8 тысяч человек были вакцинированы двойной дозой Спутника, а еще 14 тысяч зарегистрированы для его получения.

Среди стран, получающих нежелательные дозы в виде пожертвований или покупок, могут быть четыре страны Западных Балкан — Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания и Черногория. На прошлой неделе правительство объявило, что оно передаст неопределенное число этим странам, «что будет способствовать достижению общей цели по снижению воздействия пандемии».

Ранее мы сообщали, что Чехия также больше не хочет Спутника — V.