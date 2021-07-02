Украина получит 2 млн доз вакцины Moderna: что известно

Вакцину передадут американцы

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Уже в ближайшее время Украина должна получить два миллиона доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о деталях.

Глава МОЗ заявил, что эта партия будет передана от США. Ляшко сообщил, что США обратились к нему как к министру и спросили, готов ли он принять эту вакцину по результатам переговоров президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы», — сказал Ляшко.

Несколько дней назад главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что в июле в Украину поставят еще 5,325 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

Ранее мы сообщали, что первую дозу вакцины от COVID получили уже более 2 миллионов украинцев. С начала прививочной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человека.