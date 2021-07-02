Кравчук может покинуть пост Главы ТКГ: стала известна причина

У первого президента проблемы со здоровьем

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который занимает пост Главы ТКГ с украинской стороны, может покинуть свою должность. Стала известна причина таких возможных действий.

Дело не в том, что Кравчук не выполняет своих обязательств или в том, что им недовольны в Офисе президента. Причина в другом – состояние здоровья первого президента Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Экс-Президент Украины Леонид Кравчук может покинуть пост Главы ТКГ уже к концу года из-за состояние здоровья, об этом нам сообщил источник в Офисе Президента. Хотя все знают, что Кравчук номинально там «рулит», все решает все равно Банковая и Глава ОП Ермак с Зеленским, а Леонид Макарович просто выступал как «советник», который помогал молодым обходить острые углы», — пишет паблик.

Источник добавляет, что Кравчук после сложной операции на сердце до конца лета не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Ранее отмечалось, что первого президента начались проблемы со здоровьем.

Ранее Кравчук заявлял, что украинская делегация в Минск не поедет.