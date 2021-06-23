«Закрывают банкнотами глаза»: Гиркин обвинил «командование» в потерях НВФ

«Командование ценит сохранность железа намного выше жизней людей»

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Потери среди НВФ на Донбассе связаны с тем, что «командование ДНР» разворовывает средства, которые были выделены на «армию», а также отдает глупые приказы. Об этом сообщил бывший командир подразделений НВФ Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«С КНП роты выехала легковая машина за водой с тремя бойцами через 200 метров ее подловили, скорее всего СПГ -9. Трое находящихся в машине сгорели. Опытные ветераны предлагали провести эвакуацию останков ночью. Но командование погнало Газель с красными крестами на борту с пятью бойцами в светлое время. В итоге в Газель попали прямо на ходу. Одного бойца выбросило под колеса, пока машину раскачивали и его вынимали из-под нее прилетело еще и точно в это место. Машина сгорела», — сообщил Гиркин.

Также, по мнению Гиркина, если бы действия происходили в темное время и под пристальным вниманием «руководства», то потерь удалось бы избежать.

«Можно не сомневаться, что броня не сходя с места каждый день сжигает тонны горючего, на вырученные от которых деньги строится в штабе бригады двухэтажная сауна и закрываются банкнотами глаза проверяющих комиссий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «командование» «народной милиции ДНР» обратилось с экстренным заявлением к международным организациям и представителям ОБСЕ из-за ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.