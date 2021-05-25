Общество Политика

Разрешение громадам регистрировать рождения, браки и смерти: президент подписал указ

Документ облегчает доступ гражданам Украины к получению административных услуг

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон касательно обеспечения гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

«Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных громад» № 1427-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года», — сказано на сайте ведомства.

Стоит отметить, что данный документ облегчает доступ гражданам Украины к получению административных услуг — государственной регистрации рождения, брака, смерти в условиях укрупнения территориальных громад.

Ранее сообщалось, что 24 мая, шестой президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Земля» подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс, а также другие законодательные акты, которые регулируют совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. 

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