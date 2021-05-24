Политика

Закон о земельной децентрализации: президент подписал указ

Верховная Рада Украины еще 28 апреля текущего года приняла закон № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений»

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В понедельник, 24 мая, шестой президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Земля» подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс, а также другие законодательные акты, которые регулируют совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Об этом пишет УРА-Информ.

«Закон № 2194, который в корне меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной Конституцией», — отметил глава государства.

Стоит напомнить, что Верховная Рада Украины еще 28 апреля текущего года приняла закон № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

Ранее сообщалось, что стало известно, как Украина будет праздновать свое 30-летие. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своей сегодняшней пресс-конференции.

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