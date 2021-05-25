РФ перебросила в ОРДЛО большую партию оружия, — разведка

Члены НВФ развернули масштабные инженерные работы

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Подразделения незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе получили из РФ серьезную партию нового вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает ГУР МОУ, передает УРА-Информ.

Боевики завезли оружие через неконтролируемые участки границы Украины. Также в ведомстве подчеркнули, что Россия продолжает усиливать боевые возможности пророссийских боевиков.

«На прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ завезены новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированном Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня.