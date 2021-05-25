В ЕС почти 50% граждан получили первую дозу вакцины от COVID-19

На территории стран ЕВ одобрены четыре вакцины

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На территории Европейского Союза 46% взрослого населения получили первую дозу препарата от коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает УРА-Информ.

«Вакцинация в ЕС прогрессирует: 300 млн доз вакцины доставлены, 245 млн доз вакцин получены, 46% взрослого населения получили хотя бы одну дозу», — отметила фон дер Ляйен в своем посте.

Стоит отметить, что на территории стран ЕС одобрены четыре вакцины. К ним относятся BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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