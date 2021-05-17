Обмена Медведчука на осужденных в России украинцев: Путин отреагировал на идею Украины

РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины

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В Кремле отреагировали на идею обмена пророссийского политика и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, на украинских политзаключенных в РФ. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком считают исключительно внутриукраинской политической проблемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Российская Федерация, по словам Пескова, вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

«Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов допускает возможность обмена депутата от партии ОПЗЖ и кума российского президента Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в Российской Федерации.