Общество Политика

Обмена Медведчука на осужденных в России украинцев: Путин отреагировал на идею Украины

РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины

Время чтения: 40 Секунд

В Кремле отреагировали на идею обмена пророссийского политика и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, на украинских политзаключенных в РФ. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком считают исключительно внутриукраинской политической проблемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Российская Федерация, по словам Пескова, вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

«Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов допускает возможность обмена депутата от партии ОПЗЖ и кума российского президента Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в Российской Федерации. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Дожди и грозы по всей стране: синоптик удивила прогнозом украинцев

Всю территорию Украины накроют дожди

Медведчук отстаивал российскую агрессию против Украины — Яценюк

Бывший премьер о куме президента РФ

В Украину прибыла новая партия вакцины: стали известны подробности

Украина получила 122 тысячи доз вакцины Pfizer

Очередной трагический рекорд в Индии: страна борется с мутацией коронавируса

263 533 новых заражения SARS-CoV-2 и 4329 летальных исходов

Зеленский переходит «красные линии» Путина — эксперт

Михаил Погребинский о ситуации на линии Путин-Зеленский

В РФ уже нашли замену Медведчуку: кто это

Роман Цимбалюк о ситуации на рос ТВ.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap