Общество

Дожди и грозы по всей стране: синоптик удивила прогнозом украинцев

Всю территорию Украины накроют дожди

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После нескольких теплых и солнечных дней в Украину возвращаются осадки. Завтра, 19 мая, по всей территории страны будут идти дожди.

Об этом написала в Facebook Синоптик Наталия Диденко на своей странице в одной из социальных сетей сообщила, что 19 мая во всех областях Украины. ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет колебать от прохладных +14 до весьма приятных 23 тепла, пишет УРА-Информ.

Из-за циклона среда в Украине полностью будет дождливой, также не обойдётся и без грозы.  Ветер будет северо-западный, на Левобережье – южных направлений, умеренный, при грозах возможны шквалы и град.

В течение дня в большинстве областей ожидается 18-23 градуса тепла. На западе, а также в Житомирской и Киевской областях будет чуть прохладнее — 14-19 градусов.

В столице Украины также дожди и грозы. Днем будет свежо, максимально до 18 градусов.

Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы в мае.

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