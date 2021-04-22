Выходные в мае: сколько будут отдыхать украинцы

Всего будет 13 дней отдыха в последний месяц весны

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Походит к концу второй месяц весны – апрель. Он получился весьма прохладным, даже местами выпадал мокрый снег. В тоже время украинцы в апреле не имели дополнительных выходных.

Совсем другая ситуация будет в мае. Он должен принести тепло, а самое главное сразу 13 выходных дней. Именно в мае украинцы в этом году будут праздновать Пасху. Она пройдет второго мая (воскресенья). А первого числа в Украине еще один праздник — День труда, когда украинцы получают дополнительный выходной. В итоге месяц начнется сразу с четырех выходных – первое, второе, третье и четвертое число, с субботы по вторник включительно. Все из-за того, что первое и второе мая, дополнительные выходные переносятся на понедельник и вторник, пишет УРА-Информ.

Однако это еще не все дополнительные выходные. Еще один день отдыха украинцы получат дополнительно 10 мая понедельник, так как День победы, 9 мая, воскресенья, переносится на один день вперед. Таким образом, два выходных кряду украинцы будут иметь длинные выходные.

Всего в мае будет только 18 рабочих дней.

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