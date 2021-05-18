BBC приостанавливает премьеру расследования о принцессе Диане

Передачу перенесли

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В понедельник BBC One должна была транслировать программу, в которой подробно рассказывалось о внутреннем расследовании обстоятельств скандального интервью принцессы Дианы, дававшегося много лет назад программе «Панорама». Выпуск был перенесен на неопределенную дату практически в последний момент, пишет УРА-Информ.

BBC не объявила причин такого решения, но, скорее всего, оно связано с уходом из корпорации автора этого интервью Мартина Башира (руководителя религиозных программ с 2016 года). Башир тяжело болен из-за осложнений, вызванных COVID-19. Отсрочка трансляции произошла вскоре после объявления о завершении расследования под руководством лорда Джона Дайсона и о том, что вскоре будет опубликован отчет.

Разговор принцессы Дианы с Мартином Баширом транслировала BBC в 1995 году (два года спустя принцесса погибла в автокатастрофе). Интервью вызвало шок в Британии. Диана, которая тогда была разлучена с принцем Чарльзом, подробно рассказала о своем замужестве. Герцогиня сказала, среди прочего, о ее романе с Джеймсом Хьюиттом.

Ранее была раскрыта официальная причина смерти принца Филиппа.