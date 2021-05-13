В Украине снова почти 350 смертей от ковида: данные за 13 мая

Также почти 7000 новых случаев заболеваемости

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Очередные сутки в Украине принесли неутешительные результаты. В стране снова зафиксировали большое количество смертей от коронавирусной инфекции.

Так за предыдущие 24 часа в Украине зафиксировали 6813 новых случаев COVID-19. Также за последние сутки 19 507 пациентов выздоровели. В тоже время 346 человек умерли от осложнений. В больницы попали еще 2569 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети сообщил, что наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

За прошедшие сутки лаборатории сделали 89490 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 35366, методом ИФА — 15 261. Также сделали 38863 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 9 700 000 ПЦР-тестирования.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2135886 случаи коронавируса, из них 1816643 человек выздоровели и 47333 умерли от осложнений.

Ранее мы сообщали, что в Индии зафиксировано четверть миллиона смертей от COVID-19.