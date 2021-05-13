Украина хочет вернуть почти сотню граждан при обмене пленными

Это в основном военные, которые сегодня находятся в плену

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При обмене пленными украинская сторона планирует вернуть почти 100 своих граждан. Уже известно их местонахождение. Об этом во время эфира на телеканале «Украина 24» рассказал член украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Он отметил, что Украина передала списки на обмен еще в 2020 году. Эти же списки, как отметил Арестович, ежемесячно подаются в ОБСЕ.

«Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем — под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач»,- подчеркнул Арестович.

По данным Арестовича, российская сторона всего удерживает около 260 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что «правительство» временно оккупированных территорий Донбасса в апреле передали свои списки для взаимного обмена пленными.