Общество Политика

В РФ не намерены интегрировать оккупированный Донбасс, — Песков

Такое заявление Песков сделал комментируя заявление ЕС

Время чтения: 36 Секунд

В Кремле заявили, что не планируют интегрировать в Российскую Федерацию оккупированные территории украинского Донбасса. Об этом заявил заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что такое заявление Песков сделал комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона имеет намерения поглотить ОРДЛО.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — сказал представитель президента России.

Стоит отметить, что ранее Европейский Союз заявил, что РФ пытается постепенно поглотить части оккупированных территорий восточной Украины.

Ранее сообщалось, что перед самими праздники так называемое «руководство» ОРЛО неожиданно отменило празднования Дня победы девятого мая. Официально тогда проведение парада и широкого круга праздничных мероприятий к 9 мая отменили из-за вспышки коронавируса. Так сказали местные «власти».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Заточенные на Донбассе: дончане с «паспортами ДНР» не могут выехать из ОРДЛО

В социальных сетях жители дают советы друг другу, как выйти из такого положения дел

Подозрения Медведуча в госизмене: названа сумма залога

Медведчука подозревают в государственной измене

Украина хочет вернуть почти сотню граждан при обмене пленными

Это в основном военные, которые сегодня находятся в плену

Разговор Зеленского и Путина: что обсудят президенты на встрече

Дата встречи глав РФ и Украины пока не названа

В Генпрокуратуре сообщили, когда Медведчук стал подозреваемым

11 мая Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий

Стала известна истинная причина отмены парада 9 мая в Луганске

Все из-за денег и боязни митингов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap