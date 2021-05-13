В РФ не намерены интегрировать оккупированный Донбасс, — Песков

Такое заявление Песков сделал комментируя заявление ЕС

Время чтения: 36 Секунд

В Кремле заявили, что не планируют интегрировать в Российскую Федерацию оккупированные территории украинского Донбасса. Об этом заявил заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что такое заявление Песков сделал комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона имеет намерения поглотить ОРДЛО.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — сказал представитель президента России.

Стоит отметить, что ранее Европейский Союз заявил, что РФ пытается постепенно поглотить части оккупированных территорий восточной Украины.

Ранее сообщалось, что перед самими праздники так называемое «руководство» ОРЛО неожиданно отменило празднования Дня победы девятого мая. Официально тогда проведение парада и широкого круга праздничных мероприятий к 9 мая отменили из-за вспышки коронавируса. Так сказали местные «власти».