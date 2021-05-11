Общество

«Прокурорка и психологиня»: Суд подтвердил новое украинское правописание

Апелляция Кабинета министров по этому делу полностью удовлетворена

Время чтения: 37 Секунд

Решение окружного административного суда города Киева, который зимой 2021 года отменил постановление украинского правительства о новом правописании некоторых слов, Шестым апелляционным административным судом признано противоправным. Об этом заявляет замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец, передает УРА-Информ.

«Апелляция Кабинета министров по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были о остаются действительными», — заявила она.

Стоит отметить, что соответствующую жалобу Минюст подал в марте текущего года. Виктория Коломиец сообщила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств нарушения их прав, а также свобод и интересов постановлением правительства.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года на территорию ОРДЛО будет доставлена очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Медведчук должен был получить подозрение еще 9 мая: стали известны новые подробности

10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая

В ОПЗЖ грозятся ответить на обыски у Медведчука

У Медведчука 9 мая назвали поворотной точкой

Миротворцев ООН введут на Донбасс: генсек назвал дату

ООН выступает за сохранение «нормандского формата»

Россия может закрыть границы с ОРДЛО: Пушилин назвал причины

Очередная партия российской вакцины от коронавируса будет доставлена на временно неподконтрольные украинскому правительству территории

Медведчуку и Козаку предъявлены обвинение в госизмене

Политикам были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму

Выборы в Госдуму 2021: в РФ «разрешили» жителям ОРДЛО голосовать

Паспорта РФ в ОРДЛО получили более 500 тыс. жителей оккупированных территорий

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap