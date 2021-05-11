«Прокурорка и психологиня»: Суд подтвердил новое украинское правописание

Апелляция Кабинета министров по этому делу полностью удовлетворена

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Решение окружного административного суда города Киева, который зимой 2021 года отменил постановление украинского правительства о новом правописании некоторых слов, Шестым апелляционным административным судом признано противоправным. Об этом заявляет замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец, передает УРА-Информ.

«Апелляция Кабинета министров по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были о остаются действительными», — заявила она.

Стоит отметить, что соответствующую жалобу Минюст подал в марте текущего года. Виктория Коломиец сообщила, что истцы в этом деле не привели никаких доказательств нарушения их прав, а также свобод и интересов постановлением правительства.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года на территорию ОРДЛО будет доставлена очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.