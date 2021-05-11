Политика

Полномасштабного вторжения России не будет: Зеленский успокоил украинцев

Войск РФ у границ Украины становится все меньше

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию страны не будет. Об этом он заявил на форуме Украина 30, посвященному безопасности Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что Зеленский уверен, что в случае вторжения РФ, последствия будут катастрофическими для нее же, а также и для У, а военные действия перерастут «в глобальный конфликт, который обернется сотнями тысяч жертв».

При этом, войск РФ у границ Украины становится все меньше.

«Где-то 3,5 тысячи военного контингента ушли назад, но это только те, которые были во временно оккупированном Крыму. Больше большого отведения мы не увидели и не видим…», — подчеркнул Зеленский

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время в украинской политике могут произойти изменения. Некоторые чиновники могут потерять свои должности.

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