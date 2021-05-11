Полномасштабного вторжения России не будет: Зеленский успокоил украинцев

Войск РФ у границ Украины становится все меньше

Время чтения: 37 Секунд

Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию страны не будет. Об этом он заявил на форуме Украина 30, посвященному безопасности Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что Зеленский уверен, что в случае вторжения РФ, последствия будут катастрофическими для нее же, а также и для У, а военные действия перерастут «в глобальный конфликт, который обернется сотнями тысяч жертв».

При этом, войск РФ у границ Украины становится все меньше.

«Где-то 3,5 тысячи военного контингента ушли назад, но это только те, которые были во временно оккупированном Крыму. Больше большого отведения мы не увидели и не видим…», — подчеркнул Зеленский

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время в украинской политике могут произойти изменения. Некоторые чиновники могут потерять свои должности.