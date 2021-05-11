В ОПЗЖ грозятся ответить на обыски у Медведчука

У Медведчука 9 мая назвали поворотной точкой

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Пророссийская партия ОПЗЖ сделала официальное заявление по сегодняшним обыскам СБУ, которые проходят в помещениях, связанных с Виктором Медведчуком, и подписанным подозрениям Медведчуку и Тарасу Козаку от генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт ОПЗЖ.

«Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», являются местью и расправой над председателем Политсовета самой крупной оппозиционной партии ‒ «Оппозиционной платформы – За жизнь». Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность», — заявили в партии пророссийского политика Виктора Медведчука.

Также там добавили, что Медведчук активно участвовал в массовых акциях 9 мая. По их мнению, этим он продемонстрировал, что «будет отстаивать свои идеи».

Ранее сообщалось, что украинским политикам Виктору Медведчуку и Дмитрию Козаку были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму.