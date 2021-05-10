Общество

Как бороться со штрафами пограничников жителям ОРДЛО: юристы дали ответ

Юристы решили бороться с незаконными действиями сотрудников пограничной службы

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Группа адвокатов, которые работают на волонтерских началах рассказали в своем Телеграм-канале об очередной победе в Черниговском районном суде. Об этом пишет УРА-Информ.

Юристы решили бороться с незаконными действиями сотрудников пограничной службы, которые массово выписывают штрафы людям при не работающих КПВВ.

«В соответствии со статьей 1 Закона Украины „О государственной границе Украины“, государственной границей Украины является линия и вертикальная поверхность, проходящая по этой линии, которые определяют границы территории Украины — суши, вод, недр, воздушного пространства.
Таким образом, незаконное пересечение государственной границы Украины не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204−2 КУоАП, поскольку положения Порядка запрещают въезд / выезд за определенными контрольными пунктами именно через линию разграничения, а не государственной границы», — сказано в решении суда.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса активизировалось передвижение военной техники представителей незаконных вооруженных формирований. 

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