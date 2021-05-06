Политика

«Главарь» «ЛНР» покинет свою должность: у него есть уже преемник

Имя наследника держится в тайне

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В ближайшее время так называемый главарь боевиков «ЛНР» Денис Пасечник может потерять свою должность. Различные источники сообщают, что у него уже есть преемник, имя которого держится в тайне.

Также слухи отправляют в отставку и так называемого «министра внутренних дел» «республики» Игоря Корнета, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«В курилках «МВД» и «МГБ» традиционно обсуждается скорая и неминуемая отставка Леонида Пасечника, а в курилках «Администрации Главы» и «СовМина/Правительства» традиционно со дня на день ждут отставки Игоря Корнета, который поехал в последнюю командировку и не вернётся, а так же, очень скорого отзыва на большую землю Анатолия Антонова», — пишет паблик.

Источник добавляет, что стабильно плохая ситуация в «республике» всех в общем устраивает. На данный момент сейчас обсуждаются кадровые изменения по откровенным «залетчикам». В ближайшее время они могут коснуться «министерства топлива и энергетики» и «министерства связи».

Ранее мы сообщали, что «главарь» «ЛНР» обратился к президенту Украины.

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