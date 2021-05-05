Общество

В ОРДО местных жителей вакцинируют непроверенной российской вакциной ЭпиВак

В «республике» используют ЭпиВак

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В ОРДО в последнее время пропали хвалебные сюжеты в адрес российской вакцины. Недавно местные «чиновники» вакцинировались на камеру, хвалили «Спутник V», однако теперь вакцина практически пропала из СМИ.

Можно было подумать, что в «республику» просто не привезли новую партию вакцины, но ситуация немного другая. Работники бюджетных предприятий республики жалуются, что фактически продолжается вакцинация, которую не афишируют в СМИ. Так местные жители сообщают, что в Макеевке бюджетников принуждают делать прививки неисследованной российской вакциной «ЭпиВак», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Участники третьей фазы пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны» обратились с открытым письмом к минздраву, Роспотребнадзору и «Вектору». Они утверждают, что в их выборке более 50% документально подтвердивших свое участие в исследовании получили отрицательные анализы на антитела, хотя плацебо должно было быть всего у 25% участников», пишет источник.

Вакцина не прошла третью фазу испытаний, ее планируется завершить только к 15 июня этого года, фактически этот препарат тестируют на жителях ОРДО.

Ранее мы сообщали, что «власти» «ДНР» хотят вакцинировать до конца года миллион человек.

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