Сторонники «ДНР» считают, что Россия их сливает: конец близко

Даже уже и сторонники «республики» не верят в РФ

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Уже даже сторонники «ДНР» не верят в то, что Российская Федерация присоединит «республики» в свой состав. Такое мнение они выразили в социальных сетях.

Они считают, что РФ начала их просто «сливать». Такое мнение они выразили перед встречей президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Сторонники «республики» считают, что власти России якобы испугались предстоящей встречи, так как могут пострадать их счета в западных банках, дети не смогут закончить учеба в западных университетах, да и недвижимость за границей могут забрать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители считают, что о «сдаче» ОРДЛО может говорить уже тот факт, что российская сторона в ТКГ перестала настаивать на прямых контактах властей Украины с представителями «республики»»

«Слив Донбасса близок, чувствую», — пишут участники обсуждения.

«Вроде все уже видели, все испытали, все о буржуях вообще и подлой российской власти, в частности, знаем и давно ничего хорошего от них не ждем», — отметилучастник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» придется заплатить за пропуск на курорты.