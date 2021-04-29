Общество

Россия вернет войска к украинской границе: названы сроки

Россия вывела примерно от 30% до 50% личного состава

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Российская Федерация в конце июля планирует вернуть своих военных к украинским границам в рамках подготовки к учениям «Запад-2021». Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Россия, как отметил Арестович, вывела примерно от 30% до 50% личного состава от границ Украины, однако военная техника остается.

«Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений „Запад-2021“, они снова начнут переброску войск в конце июля», — добавил он.

Помимо этого, в конце июля украинское государство вернется к той же ситуации, «которая была две недели назад».

Ранее сообщалось, что сообщения об отводе войск от украинской границы снижают напряжение.

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