Общество

В Украине появятся блокпосты практически возле всех границ: что известно

Блокпосты установят не только на Донбассе и на границе с Российской Федерацией

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В связи с нестабильной ситуацией на востоке Украины и концентрации большого количества российских военных вблизи границы с Украиной власти намерены предпринять дополнительные меры.

Источник сообщает, что практически по всей территории Украины, возле границ будут появляться блокпосты, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что блокпосты сейчас будут появляться по всему Юго-Востоку, а также поблизости границ с ПМР/Молдовой, Белоруссией, Крымом и Россией. Озвучивают, что это временно на момент учений, но в реальности они останутся как минимум до начала лета», — пишет паблик.

На данный момент неизвестно, когда именно могут появиться блокпосты, об этом источник не сообщает. Также неизвестно, будут ли приняты дополнительные меры по поводу пропуска людей через эти блокпосты.

Ранее мы сообщали, что на подъезде в Харьков задержали автобусы с «титушками».

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