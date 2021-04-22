В Украине появятся блокпосты практически возле всех границ: что известно

Блокпосты установят не только на Донбассе и на границе с Российской Федерацией

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В связи с нестабильной ситуацией на востоке Украины и концентрации большого количества российских военных вблизи границы с Украиной власти намерены предпринять дополнительные меры.

Источник сообщает, что практически по всей территории Украины, возле границ будут появляться блокпосты, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что блокпосты сейчас будут появляться по всему Юго-Востоку, а также поблизости границ с ПМР/Молдовой, Белоруссией, Крымом и Россией. Озвучивают, что это временно на момент учений, но в реальности они останутся как минимум до начала лета», — пишет паблик.

На данный момент неизвестно, когда именно могут появиться блокпосты, об этом источник не сообщает. Также неизвестно, будут ли приняты дополнительные меры по поводу пропуска людей через эти блокпосты.

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