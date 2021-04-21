Общество

В Минздраве рассказали, когда в Киеве ослабят карантин

До 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня

Время чтения: 34 Секунд

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил мнение, что Киев уже в мае может выйти из жесткого локдауна, так как ситуация в столице улучшается. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Степанова.

«Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас», — отметил министр.

Помимо этого, Степанов и высказался на счет пасхальных праздников. Он призвал граждан Украины во время предстоящих праздников находится дома, а также не собираться большими компаниями.

«Коронавирус — атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху».

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины было поставлено 15 042 вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

«Сами выдумали, что он признает «ЛДНР», сами поверили»: в ОРДЛО отреагировали на послание Путина

Есть только один вариант «срочного признания»

Когда РФ будет готова перейти линию разграничения: в украинском МИД дали ответ

Украинские власти не могут назвать точную дату или время, когда РФ перейдет линию разграничения

«Украина всегда стоит до последнего»: Зеленский сделал неожиданное заявление

Возле украинских госграниц сконцентрированы российские войска

Россия отложила войну на Донбассе: экс-глава НВФ назвал причины

Путин, Меркель и Макрон прекрасно знают, что им не нужна война на Украине

России война не нужна, но воевать придется, — журналист из ОРДЛО

России совершенно не нужна война

В Украине нарастили темпы вакцинации от COVID-19: в Минздраве озвучили цифры

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записались 478 370 человек

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap