В Минздраве рассказали, когда в Киеве ослабят карантин

До 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня

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Министр здравоохранения Максим Степанов выразил мнение, что Киев уже в мае может выйти из жесткого локдауна, так как ситуация в столице улучшается. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Степанова.

«Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас», — отметил министр.

Помимо этого, Степанов и высказался на счет пасхальных праздников. Он призвал граждан Украины во время предстоящих праздников находится дома, а также не собираться большими компаниями.

«Коронавирус — атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху».

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины было поставлено 15 042 вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения.