Когда РФ будет готова перейти линию разграничения: в украинском МИД дали ответ

Украинские власти не могут назвать точную дату или время, когда РФ перейдет линию разграничения

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже через несколько недель Российская Федерация будет полностью готова к полномасштабному нападению на Украину. Об этом министр заявил во время пресс конференции, передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что число военных РФ у границ Украины гораздо больше, чем в 2014 году.

«Это значит, что мы не можем исключать что угодно. Мы не можем быть уверены, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это за несколько недель», — добавил министр.

При этом, он не может назвать точную дату нападения РФ на Украину.

«Поэтому сейчас от Украины и всех тех, кто уважает международное право, зависит сдерживание Путина от дальнейшей агрессии», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна начать открыто вести войну на Донбассе.