В Госдуме требуют у Путина признать «республики Донбасса» и начать войну

Правительство РФ должно официально заявить о том, что будет открыто бороться за территории Донбасса

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Депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна начать открыто вести войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает УРА-Информ.

Зюганов уточнил, что правительство РФ должно официально заявить о том, что будет открыто бороться за территории Донбасса всеми средствами, также и военные.

«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику — это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», — резюмировал он.

Также он считает, что в Украине не в состоянии вести современную войну.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.