Политика

В Госдуме требуют у Путина признать «республики Донбасса» и начать войну

Правительство РФ должно официально заявить о том, что будет открыто бороться за территории Донбасса

Время чтения: 39 Секунд

Депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна начать открыто вести войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает УРА-Информ.

Зюганов уточнил, что правительство РФ должно официально заявить о том, что будет открыто бороться за территории Донбасса всеми средствами, также и военные.

«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику — это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», — резюмировал он.

Также он считает, что в Украине не в состоянии вести современную войну.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В ТКГ сообщили о прогрессе в переговорах о прекращению огня на Донбассе

Дату следующей встречи назначат представители ОБСЕ

«С какого перепугу»: в Кремле жестко отреагировали на предложение Зеленского

В Кремле считают видеообращение Зеленского смешным

России война не нужна, но воевать придется, — журналист из ОРДЛО

России совершенно не нужна война

Миротворцы ООН на Донбассе: в РФ прокомментировали планы

В Украине заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе

«Я готов пойти дальше»: Зеленский обратился к Путину с неожиданным предложением

Он подчеркнул, что невозможно освободить кого-то, при этом, захватив чужие территории

Лукашенко отправит Беларусь в состав РФ — Гордон

Украинский журналист о том, что будет в итоге с Беларусью

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap