Общество

«Украина всегда стоит до последнего»: Зеленский сделал неожиданное заявление

Возле украинских госграниц сконцентрированы российские войска

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Президент украинского государства Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с призывом к откровенному разговору о ситуации на границах Украины. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в соцсети. Об этом пишет УРА-Информ.

«Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь РФ постоянно повторяет, что она стремится к миру. Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой. Но Украина всегда стоит до последнего», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Кремле бурно отреагировали на предложение шестого президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой РФ Владимир Путиным на временно оккупированном украинском Донбассе. 

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