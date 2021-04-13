Общество

Снова потери на Донбассе: погибло двое украинских военных

Одна потеря была зафиксирована 12 апреля, а вторая – 13 числа.

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На Донбассе боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Очередные сутки принесли очередные потери в составе ВСУ.

Так за минувшие сутки, 12 апреля, боевики 17 раз нарушили договоренности о перемирие. Среди прочего боевики вблизи Южного вели обстрелы из минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, неподалеку населенных пунктов Шумы и Зайцево открывали огонь из минометов 82-го калибра, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», – отметили в штабе.

Также в направлении населенного пункта Зайцево боеивики дважды совершил дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

С начала суток 13 апреля, боевики продолжают обстреливать украинские позиции. ПО состоянию на 7:00 было зафиксировано 1 обстрел позиций и 2 пересечения линии разграничения враждебным БПЛА. В результате чего один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО назвали новую дату полномасштабной войны.

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