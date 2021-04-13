В ОРДЛО назвали новую дату полномасштабной войны: все решится до этого времени

Все должно решиться до конца месяца

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На Донбассе очень напряженная ситуация. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, гибнут украинские военные. Однако все может перерасти в полномасштабную войну.

Сейчас никто не может назвать конкретной даты, но источник сообщает, что если военные действия не начнутся до конца апреля, то ожидать их позже уже не стоит. При этом отмечается, что к войне в «ЛНР» и «ДНР» предварительно подготовились еще несколько недель назад, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«К примеру, некоторое время назад «Министерство культуры ЛНР» дало указание всем своим подчинённым, составить списки и план действий на случай эвакуации из-за возобновления боевых действий. То же самое было проделано и в остальных «министерствах» и «ведомствах». Мобилизационные списки тоже готовы. Ждать осталось недолго», — пишет паблик.

Источник добавляет, что конфликт на Донбассе слишком долго пребывал в состоянии «ни мира, ни войны», и пришло время для выхода из этого замкнутого круга.

Ранее мы сообщали, что ВСУ готовы к вторжению РФ.