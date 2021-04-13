Общество

В ОРДЛО назвали новую дату полномасштабной войны: все решится до этого времени

Все должно решиться до конца месяца

Время чтения: 46 Секунд

На Донбассе очень напряженная ситуация. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, гибнут украинские военные. Однако все может перерасти в полномасштабную войну.

Сейчас никто не может назвать конкретной даты, но источник сообщает, что если военные действия не начнутся до конца апреля, то ожидать их позже уже не стоит. При этом отмечается, что к войне в «ЛНР» и «ДНР» предварительно подготовились еще несколько недель назад, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«К примеру, некоторое время назад «Министерство культуры ЛНР» дало указание всем своим подчинённым, составить списки и план действий на случай эвакуации из-за возобновления боевых действий. То же самое было проделано и в остальных «министерствах» и «ведомствах». Мобилизационные списки тоже готовы. Ждать осталось недолго», — пишет паблик.

Источник добавляет, что конфликт на Донбассе слишком долго пребывал в состоянии «ни мира, ни войны», и пришло время для выхода из этого замкнутого круга.

Ранее мы сообщали, что ВСУ готовы к вторжению РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

«Мы на нашей земле»: ВСУ готовы к вторжению РФ

Зеленский напомнил, что США являются «хорошим другом» Украины

«Войны бы не было»: опубликовано признание Гиркина о захвате Славянска

Без отряда Гиркина «русская весна» на территории Донбасса была бы подавлена в зародыше

«Донбасс не сдадут»: в РФ готовят беспощадно сильный удар

Перемещение войск Российской Федерации вдоль границ с Украиной напрямую связано с тем, что в случае наступления ВСУ на Донбасс России придется отвечать радикальным способом

Снег и дождь в средине апреля: каким регионам Украины грозит похолодание

13−17 апреля на западе страны ожидается резкое понижение температуры воздуха

Всеобщая мобилизация в ОРДЛО: Пушилин прокомментировал ситуацию

Планируется общий призыв

COVID и пасхальные праздники: какие ограничения ждут украинцев

Решения касательно ограничительных мер на Пасху будут наработаны на протяжении недели

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap