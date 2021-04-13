В Украине более 450 смертей за сутки от ковида: вирус не отступает

Было зафиксировано 457 летальных случаев

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В Украина и дальше фиксируется высокая смертность от коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки умерло чуть более 450 человек от коронавирусной инфекции.

За предыдущие сутки, 12 апреля, было зафиксировано 457 летальных случаев. Также за 24 часа было зафиксировано 11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников. Госпитализировали 2 334 человека. Также болезнь сумело победить 14 019 человек, пишет УРА-Информ.

«Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в г. Киев (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях. Тестирований в понедельник сделали 83 975: методом ПЦР – 38 684, методом ИФА – 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 007», — написал на своей странице в одной из социальных сетей министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 1 872 785 человек, из них выздоровели 1 430 234 человека, умерли 37 758 больных.

За предыдущие сутки сделали 10 135 прививок от коронавируса. Их проводили 84 мобильных бригады по иммунизации и 543 прививочных пункта.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали делать вакцинацию китайским препаратом.