Стрельба в школе в США: есть жертвы

Погиб ученик школы

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В городе Ноксвилл, штат Теннесси, американские полицейские приехали на выстрелы в средней школе Остин-Ист. Преступник был школьником, который сначала выстрелил в полицейского.

Согласно заявлению полиции, после 15:00 по местному времени сотрудники вошли в школу, где находился вооруженный мужчина. На месте были произведены выстрелы, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Полиция прибыла в школу Ноксвилля после того, как получила известие о том, что у одного из учеников может быть пистолет. Он прятался в школьном туалете. Когда офицеры вошли туда, подросток открыл огонь — он этого не делал до прибытия служб. В результате его выстрелов был ранен один из полицеских, после чего он сам получил смертельный выстрел от другого офицера.

Пострадавший во время инцидента полицейский был доставлен в больницу. Мэр Ноксвилля, Индиа Кинканнон, подтвердил, что теперь он в сознании и что его жизни ничего не угрожает.

Губернатор Теннесси Билл Ли охарактеризовал это событие как «очень серьезное и трагичное». О стрельбе он рассказал на образовательном брифинге.

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