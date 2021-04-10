Общество

«Может слететь и Пушилин»: в ОРДЛО анонсировали кадровые изменения

Они слишком «повязаны» «государственными делами».

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В оккупированном украинском Донецке активно распространяются слухи о том, что так называемый «министр государственной безопасности ДНР» Владимира Павленко был снят с должности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграмм-канал ОРДО «Вольнодумец».

При этом, официального подтверждения информации пока что нет.

Паблик ссылается на свои источники, что не может раскрыть. Также там выразили мнение, что если Павленко действительно покинул свой так называемый пост, то следующим якобы «может слететь» и местный «глава ДНР» Денис Пушилин. В паблике отметили, что это может произойти так как они слишком «повязаны» «государственными делами».

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы, а также отвести оружие и провести разминирование территорий.

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