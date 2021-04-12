«Войны бы не было»: опубликовано признание Гиркина о захвате Славянска

Без отряда Гиркина «русская весна» на территории Донбасса была бы подавлена в зародыше

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В этот день, 12 апреля, ровно семь лет назад, офицер ФСБ РФ и бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин с отрядом вооруженных боевиков вторгся на территорию Украины с территории Российской Федерации и захватил мирный город Славянск, что в Донецкой области. Именно это и стало началом войны на территории восточной Украины. Об этом на своей странице в соцсети напомнил украинский журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, передает УРА-Информ.

Казанский на своей странице также опубликовал видео с интервью бывшего командира боевиков на Донбассе Игоря Гиркина. В нем боевик признался, что без его отряда «русская весна» на территории Донбасса была бы подавлена в зародыше.

«До сих пор Гиркин гордится тем, что именно он развязал кровопролитие. И подтверждает, что без вмешательства его диверсантов войны бы не было. То есть, именно российское военное вмешательство стало определяющим. Поразительно, что даже несмотря на эти откровенные признания, все еще находятся люди, которые верят, что в Украине «внутренний конфликт», — написал журналист в комментарии под видео.

Ранее сообщалось, что 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированных территориях восточной Украины в результате обстрела боевиков в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» погиб военный украинской армии.