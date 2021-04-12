«Мы на нашей земле»: ВСУ готовы к вторжению РФ

Зеленский напомнил, что США являются «хорошим другом» Украины

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Вторжение российского государства на временно оккупированные территории украинского Донбасса на сегодня является реальной опасностью, однако, Украина к ней готовится. Об этом заявил шестой глава государства Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Конечно. Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории», — отметил Зеленский.

Помимо этого, гарант Конституции напомнил, что США являются «хорошим другом» Украины. При этом, по мнению Зеленского, новый президент США Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать агрессию Российской Федерации, а также положить конец военному конфликту на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация якобы «не сдаст» оккупированные территории восточной Украины.