В Украине начали делать вакцинацию китайским препаратом: что известно

В стране начали использовать вакцину от Cinovac

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До последнего времени в Украине использовалась только вакцина одного производителя – индийский вариант AstraZeneka. В тоже врем, похоже, что в Украине начали использовать и другую вакцину.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила на своей странице в одной из социальных сетей, что в Украине завершился лабораторный контроль вакцины против коронавируса от китайского производителя Cinovac. Ее начали применять для вакцинации, пишет УРА-Информ.

«Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID 19 китайского производства Cinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах. Согласно дорожной карте провакцинируют маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры», — написала она.

Отметим, что первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину еще 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля. До этого вакцина проходила клинические испытания.

Напомним, что в Украине за последние сутки было зафиксировано почти 300 смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции.