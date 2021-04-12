Вот в чем план Путина по Украине — эксперт раскрыл детали

Дмитрий Орешкин о возможной агрессии со стороны Кремля

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Российская Федерация стянула к границе с Украиной огромное количество военной техники и военных для того, чтобы начать новый виток военной агрессии против Украины. Такое заявление сделал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Эксперт считает, что задаче Владимира Путина напряженность возможной войны нагнетать, при этом он хочет напугать до смерти, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

«Задача Путина – создать кризисную ситуацию, с тем, чтобы потом взять плату за ослабление этой кризисной ситуации. Это неоднократно проделывалось в прошлом. Схема называется – «наезд-откат»… Но данная ситуация – осмысленное нагнетание, осмысленное введение в ступор и ужас партнеров, с тем, чтобы потом выставить конкретные условия отката», — сказал Орешкин.

Эксперт считает, что Путин хочет добиться своего — прекратить расследование по сбитому «Боингу», или прекратить ныть вокруг Навального, или снять санкции. Это любимая игра Путина, считает эксперт.

Ранее другой эксперт заявил, что Владимир Путин не знает чего ожидать от президента Украины Владимира Зеленского.