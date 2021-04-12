Политика

Партия АдГ хочет, чтобы Германия вышла из Евросоюза

Альтернатива для Германии выступила со своими лозунгами

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Германия покидает Европейский Союз, ограничивает иммиграцию и отменяет обязанность носить маски — с такими лозунгами Альтернатива для Германии (АдГ) вступает в кампанию перед выборами в Бундестаг.

Подавляющее большинство делегатов партийного съезда в Дрездене, состоявшегося в выходные дни, проголосовали за выход Германии из ЕС. «dexit». В предвыборном манифесте говорилось: «Мы считаем необходимым вывести Германию из Европейского Союза и создать новое европейское экономическое и деловое сообщество», пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

АдГ также требует в своей программе исключения «любого воссоединения семей» в случае беженцев и восстановления пограничного контроля, сопровождаемого «физическими преградами», такими как заборы на государственных границах Германии.

В другом месте предвыборного манифеста можно прочитать, что гуманитарная помощь должна предоставляться только лицам, назначенным Бундестагом и особенно нуждающимся в защите, и «важным критерием отбора является культурное и религиозное происхождение в соответствии с немецкой системой ценностей и социальный порядок».

Ранее мы сообщали, что Германия рассматривает возможность закупки российской вакцины Спутник V.

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