Общество

Ситуация с ковидом в Украине лучше после выходных: однако умерло почти 300 человек

Также было обнаружено 7 856 новых случаев коронавирусной болезни

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На выходных в Украине всегда падает количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это происходит из-за того, что участковые врачи не принимают пациентов, да и многие просто не обращаются в выходные в больницы.

Так за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых заболевших – 355 детей и 119 медработников. В тоже время большое количество пациентов с ковидом госпитализировали — 2 770 человек. Болезнь за сутки победил 5 355 человек. В тоже время умерли 287 пациентов, пишет УРА-Информ.

«Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях. Тестирований в воскресенье сделали 40 109: методом ПЦР – 20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 145», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус обнаружили с начала пандемии у 1 861 105 человек, из них 1 416 215 человек выздоровели, а 37 301 больной умер.

Также вчера, 11 апреля было сделано 1 216 прививок от коронавирусной инфекции. Всего было сделано 378 266 прививок с начала пандемии.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как за три недели преодолеть пандемию.

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