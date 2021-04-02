Общество

Загадочная болезнь мозга: умерло уже несколько человек

Уже зарегистрировано 43 случая в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады

Время чтения: 50 Секунд

Неврологические симптомы, в том числе потеря памяти и галлюцинации могут быть вызваны новым заболеванием мозга, которое подозревают канадские врачи. Подобные симптомы загадочного заболевания подтверждены у нескольких десятков пациентов.

43 случая заболевания были обнаружены в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. Симптомы имели неврологический фон и, среди прочего, были атрофия мышц, потеря памяти и галлюцинации. Врачи еще не установили причины появления симптомов, но считается, что это болезнь, до сих пор неизвестная. Как выяснилось, информация о болезни скрывалась. Общественность узнала об этом случае случайно, благодаря просочившейся записке одного из местных агентств здравоохранения, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Guardian.

Собщается, что симптомы могут быть связаны с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), редким заболеванием мозга. Однако скрининговые тесты, проведенные в соответствии с этой болезнью, не выявили никакой связи с CJD.

Первый случай заболевания был диагностирован в 2015 году. Спустя четыре года заболели еще 11 человек. В 2020 году выявлено 24 случая. Также подтверждены пять смертей, связанных с загадочной болезнью.

Ранее мы сообщали, что мутация COVID-19 вызвала новые опасные симптомы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Валим отсюда, короче говоря — жители ОРДЛО отреагировали на новость о призыве в «ЛДНР»

Как местные жители восприняли новость

Введут ли в Украине комендантский час: Степанов рассказал правду

Максим Степанов о возможном введении комендантского часа

Призыв в ОРДЛО: где, когда и кто

Собрали важную информацию о призыве в ОРДЛО

Эскалация на Донбассе: войска США в Европе объявляют чрезвычайное положение

Ситуация на Донбассе отражается и на Европе

СНБО введет локдаун в Украине: что известно

Пока нет точной даты решения

Жителей ОРДО заставят получить новые документы: представлен список

Необходимо сразу несколько документов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap