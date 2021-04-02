Загадочная болезнь мозга: умерло уже несколько человек

Уже зарегистрировано 43 случая в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады

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Неврологические симптомы, в том числе потеря памяти и галлюцинации могут быть вызваны новым заболеванием мозга, которое подозревают канадские врачи. Подобные симптомы загадочного заболевания подтверждены у нескольких десятков пациентов.

43 случая заболевания были обнаружены в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. Симптомы имели неврологический фон и, среди прочего, были атрофия мышц, потеря памяти и галлюцинации. Врачи еще не установили причины появления симптомов, но считается, что это болезнь, до сих пор неизвестная. Как выяснилось, информация о болезни скрывалась. Общественность узнала об этом случае случайно, благодаря просочившейся записке одного из местных агентств здравоохранения, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Guardian.

Собщается, что симптомы могут быть связаны с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), редким заболеванием мозга. Однако скрининговые тесты, проведенные в соответствии с этой болезнью, не выявили никакой связи с CJD.

Первый случай заболевания был диагностирован в 2015 году. Спустя четыре года заболели еще 11 человек. В 2020 году выявлено 24 случая. Также подтверждены пять смертей, связанных с загадочной болезнью.

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