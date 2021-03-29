Общество

«Власти» ОРДО официально назвали новую стоимость проезда в транспорте: сколько придется платить

Проезд подорожает на четыре рубля

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В последнее время различные источники и СМИ сообщали о том, что в ОРДО планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Теперь же эта информация была подтверждена официально.

Сразу несколько официальных источников сообщает, что проезд в ОРДО подорожает на четыре рубля, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«С 01.04.2021 в Донецке повышают тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Такое заявление сделала Республиканская служба по тарифам. В соответствии с их сообщением, в городском транспорте проезд подорожает на 4 рубля. В междугороднем же на целых 30%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эту информацию также подтвердили в так называемой «городской администрации» Харцызска, где были опубликованы новые тарифы.

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