Боевики получили колесную технику в количестве 185 единиц

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Российская Федерация, которая заявляет, что не является стороной конфликта на Донбассе, продолжает поставлять боевикам военную технику. При этом количество этой техники весьма солидное.

Ночью с 27 на 28 марта со стороны Гуково прошла смешаная колона военной техники. Боевики получили ее от Российской Федерации. Так называемые «ЛНР» и «ДНР получили новые бмп, мтлб, бтры и очень много колесной техники в количестве 185 единиц, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

«Россия наконец-то предоставила «армии республики» 4 152-миллиметровые САУ «Коалиция СВ», которые имеют другое название «Бастион» — самые мощные САУ на колёсной базе «КамАЗ», — пишет источник.

Он тоже добавляет, что уже в ближайшее время украинская сторона должна почувствовать на себе мощь «Коалиции».

Ранее мы сообщали, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может прекратить свою деятельность на территории Украины уже с 1 апреля этого года. Этот шаг будет выгоден только одной стороне – Российской Федерации.