Спорт

Украина неожиданно теряет очки: расклады после 2 туров отбора на ЧМ-2022

Неожиданная ничья с Финляндией на Олимпийском

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Вчера вечером, 28 марта, Украина провела свой второй поединок в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2022. Соперником подопечных Андрея Шевченко была команда Финляндии.

Матч проходил при инициативе украинских футболистов, но реализовать свои моменты долгое время Украине не могла. На 80-минуте украинцам все-таки удалось распечатать ворота гостей, Мораес забил первый гол в составе национальной команды в своем 10 выступлении. Однако грубейшая ошибка Миколенко в концовке встречи привела к удалению и пенальти. Пукки реализовал 11-метровый. У Украины просто не осталось времени, чтобы забить еще один гол, пишет УРА-Информ.

Поле двух сыгранных туров у Украины два очка и промежуточное первое место. Столько-же очков и у сборной Финляндии, но благодаря большему количеству голов они вторые. Лидирует команда Франции, у которой четыре пункта, накануне французы переиграли Казахстан. Именно с Казахстаном Украина сыграет в среду, это будет последняя встреча отбора для команды Шевченко, дальше Евро, а квалификация возобновится уже осенью.

На четвертой строчке Босния и Герцеговины, с одним очком в одном матче и Казахстан без очков после одного матча.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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