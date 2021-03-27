Общество

В Донецке рассказали, когда откроют КПВВ

Проблему с пересечением линии разграничения создают лишь «власти» ОРДЛО

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Жители временно оккупированных территорий восточной Украины считают, что КПВВ на Донбассе не откроются в ближайшие 3−5 лет. Даже несмотря на слова украинской стороны о том, что работу КПВВ можно будет возобновить по окончании пандемии пневмонии нового поколения. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Украина уже открывала КПВВ, как отмечают в правительстве. Проблему с пересечением линии разграничения создают лишь «власти» ОРДЛО.

«Ближайшие лет пять не предвидится», — пишут дончане.

«Сидеть нам здесь лет так 3, может и больше, товарищи», — добавил другой автор.

«Власти» ОРДЛО, как считают дончане, хорошо зарабатывают на дорогостоящих перевозках через Российскую Федерацию. Именно по этому им невыгодно открывать КПВВ.

«Можно подумать „ДНР“ свободно КПВВ откроют. Вон через Россию народ ездит, святым русским духом обеззараживается и все норм», — пишут комментаторы.

«Комендантский час 7 лет! Как скот загоняют по стойлам после 23.00, границы закрыты, банкинга НЕТ, повышения цен на все каждый день, люди на заводах работают за 1000 в неделю, хватает на мивину. ЭТО не КНДР 2.0?» — возмущены местные жители.

Ранее сообщалось, что восстановление передвижения лиц и транспортных средств на пунктах пропуска расположенных на линии разграничения на востоке Украины и в аннексированном Крыму может быть возобновлено сразу же после остановки пандемии пневмонии нового типа. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

СММ ОБСЕ может прекратить свою деятельность в Украине

Срок действия мандата СММ ОБСЕ заканчивается уже 31 марта

«Для чего мы входили в состав РФ? Чтобы остаться ни с чем?»: у крымчан отбирают землю

Владельцы настаивают, что земельные участки они получили совершенно законным путем

Коронавирус не отступает: количество новых зараженных близиться к отметке 18 000

С начала пандемии в стране заразились уже 1 млн 632 тысячи 131 человек

МОЗ обновило список областей «красной зоны»: еще две области ухудшили показатели

«Зеленых» зон в Украине нет

Увольнение Тупицкого полностью обосновано: он поддержал аннексию Крыма

С 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется

Час земли: в Киеве вечером погаснет свет

Час Земли впервые был инициирован еще в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap