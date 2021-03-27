В Донецке рассказали, когда откроют КПВВ

Проблему с пересечением линии разграничения создают лишь «власти» ОРДЛО

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Жители временно оккупированных территорий восточной Украины считают, что КПВВ на Донбассе не откроются в ближайшие 3−5 лет. Даже несмотря на слова украинской стороны о том, что работу КПВВ можно будет возобновить по окончании пандемии пневмонии нового поколения. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Украина уже открывала КПВВ, как отмечают в правительстве. Проблему с пересечением линии разграничения создают лишь «власти» ОРДЛО.

«Ближайшие лет пять не предвидится», — пишут дончане.

«Сидеть нам здесь лет так 3, может и больше, товарищи», — добавил другой автор.

«Власти» ОРДЛО, как считают дончане, хорошо зарабатывают на дорогостоящих перевозках через Российскую Федерацию. Именно по этому им невыгодно открывать КПВВ.

«Можно подумать „ДНР“ свободно КПВВ откроют. Вон через Россию народ ездит, святым русским духом обеззараживается и все норм», — пишут комментаторы.

«Комендантский час 7 лет! Как скот загоняют по стойлам после 23.00, границы закрыты, банкинга НЕТ, повышения цен на все каждый день, люди на заводах работают за 1000 в неделю, хватает на мивину. ЭТО не КНДР 2.0?» — возмущены местные жители.

Ранее сообщалось, что восстановление передвижения лиц и транспортных средств на пунктах пропуска расположенных на линии разграничения на востоке Украины и в аннексированном Крыму может быть возобновлено сразу же после остановки пандемии пневмонии нового типа.