Общество

Официальное заявление МОЗ о смерти женщины, которой сделали прививку от ковида

Смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения

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В Министерстве здравоохранения Украины официально отреагировали на смерть женщины, которая умерла вчера в Одесской области. Ранее стало известно, что женщина-военная, которой пару дней назад сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что 21 марта женщина получила прививки против COVID-19 вакциной Covishield / AstraZeneca. Женщина должна была ехать в зону ООС. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не было зарегистрировано, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

«По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни», — пишет источник.

Также отмечается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее один из источников сообщал, что причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб.

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