В МИД назвали сроки завершения войны на Донбассе

Владимир Путин понимает только язык силы

Время чтения: 57 Секунд

Российская Федерация не дает возможности украинскому правительству двигаться вперед в вопросе решения вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом в интервью словацкому изданию «.Tyžden» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро … Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю», — отметил украинский министр.

Кулеба отметил, что российский лидер Владимир Путин понимает только язык силы. Именно в связи с этим нужно создать условия, которые заставят его пойти на уступки в вопросах временно оккупированных территорий.

«Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя, не «сколько времени понадобится для прекращения конфликта?», а «сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить?», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Российской Федерацией Донецке открыли офис российской партии «Справедливая Россия — За правду». В ответ на это правительство Украины поднимет вопрос перед международным сообществом о непризнании итогов выборов в Госдуму РФ.